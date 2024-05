Bruno Guimarães tem mês decisivo para mudar de time por brecha de R$ 650 mi

O entorno do jogador espera receber propostas de pelo menos dois times da Liga Inglesa, que é a prioridade do jogador. Fora da Premier League, Real Madrid e Barcelona, que já fizeram sondagens no passado, recuaram.

O time da capital espanhola ainda espera decisão de Luka Modric [Toni Kroos se aposentou] e está bem servido com Eduardo Camavinga, Federico Valverde e Aurelien Tchouameni; já os catalães continuam às voltas com problemas financeiros e só devem se mover no mercado depois de vender pelo menos dois jogadores.

Melhor temporada e tom de despedida

Depois de voltar à Champions League e começar a temporada falando em bater de frente os maiores times da Premier, o Newcastle teve um choque de realidade: terminou o Campeonato Inglês em sétimo lugar, fora de todas as competições europeias.

A análise, dentro do clube, é que faltou elenco, algo que as lesões de jogadores importantes deixaram ainda mais claro. Apesar do contexto desfavorável, Bruno Guimarães teve a temporada como melhores números na carreira: foram sete gols e 10 assistências em todas as competições. Além disso, foi o jogador da Premier League com a maior distância percorrida em campo (423km) e mais faltas sofridas (108).

Nesta semana, após a última partida da temporada, o meio-campista escreveu uma mensagem em suas redes sociais em que cita as lesões que prejudicaram o time, o prazer de jogar a Champions League e afirma que "esta é mais uma época que ficará na nossa memória e servirá de exemplo para as que virão".