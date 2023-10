No primeiro fim de semana de atividade após a Data Fifa, os principais jogadores da seleção brasileira não tiveram grande destaque. Além da óbvia ausência de Neymar, machucado e afastado por pelo menos 8 meses, estrelas como Vini Jr, Rodrygo e Gabriel Jesus passaram em branco no retorno aos seus clubes -- tanto Real Madrid quanto Arsenal empataram na rodada.



Capitão da seleção, Casemiro não esteve na vitória do Manchester United sobre o Sheffield United, porque se recupera de uma lesão. Outros titulares de Fernando Diniz, como Marquinhos, Bruno Guimarães e Ederson, estiveram nas vitórias de seus clubes como coadjuvantes.



Douglas Luiz comanda goleada



Sem o brilho das grandes estrelas do futebol brasileiro, quem se destacou pelo mundo foram jogadores que não tem estado nas listas de Diniz. Um exemplo é o volante Douglas Luiz, cada vez mais consolidado como líder no Aston Villa. Ele comandou a goleada por 4 a 1 sobre o West Ham, marcando os dois primeiros gols da equipe de Birmingham. Agora, Douglas Luiz tem 5 gols na Premier League e é o brasileiro com mais gols na competição.

Savinho, do Girona, já tem 3 gols e 4 assistências Imagem: EFE/David Borrat

Savinho volta a marcar no Girona



Sensação da Liga Espanhola, o Girona venceu a oitava partida em 10 rodadas, goleando o Almería por 5 a 2 no sábado. O resultado veio de virada, e teve participação brasileira. O ponta Savinho, de 19 anos, marcou o quarto gol dos catalães e chegou a três na temporada (ele também já deu quatro assistências). Revelado pelo Atlético-MG, Savinho ainda espera sua primeira chance na seleção brasileira principal.