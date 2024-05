Repórter do SBT adota cão que o abraçou em reportagem na tragédia do RS

O repórter do SBT Paulo Mathias adotou cachorro que abraçou a sua perna durante uma reportagem na tragédia do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

O caso aconteceu quando o jornalista visitava um abrigo durante uma reportagem no Chega Mais. Paulo estava em um link ao vivo no programa matinal quando foi surpreendido pelo cachorro.

O animal abraçou a perna dele enquanto o repórter conversava com as apresentadoras. "Não consigo sair, ir embora, porque não desgruda de jeito nenhum", afirmou ele. "Gostou da perna. É macho, mas ele fica abraçado. Estou sentindo o coraçãozinho dele", continuou Paulo.