Após quatro jogos, Neymar continua sem marcar pelo Al Hilal. O camisa 10 teve grande chance diante do Al Shabab, mas perdeu um pênalti — bateu fraco, nas mãos do goleiro. Apesar do jejum de gols, o brasileiro teve bom desempenho e deu uma assistência na vitória por 2 a 0, na sexta-feira. De quebra, ele recebeu elogios do técnico Jorge Jesus após a partida.

Raphinha sentiu dores na coxa durante a vitória do Barcelona sobre o Sevilla por 1 a 0, pelo Campeonato Espanhol Imagem: Reprodução/X/FCBarcelona

Raphinha vira problema para Diniz

Titular da seleção brasileira nos dois primeiros jogos das Eliminatórias, contra Bolívia (5 a 1) e Peru (1 a 0), o ponta-direita Raphinha deve ser cortado dos duelos contra Venezuela e Uruguai. O jogador do Barcelona sofreu uma lesão muscular na coxa direita, no confronto com o Sevilla, na sexta-feira; sem ele, o Barcelona sofreu para vencer o Sevilla por 1 a 0, com gol contra de Sergio Ramos. O UOL apurou que o prazo de baixa deve ser entre três e quatro semanas.

Richarlison deu assistência para Son na vitória dos Spurs Imagem: Stephen Pond/Getty Images

Atacantes jogam bem, mas não marcam