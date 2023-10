Enquanto a seleção brasileira ainda procura por um atacante para chamar de seu, o maior artilheiro do país em ligas do futebol europeu se surpreende com o próprio feito. "Rapaz, eu confesso que não sabia disso".



Do outro lado da linha está João Paulo da Silva Araújo, 35 anos, centroavante do Kairat Almaty, do Cazaquistão. O país asiático é filiado à Uefa (a organização máxima do futebol europeu), e disputa as Eliminatórias de Copa e Eurocopa pelo continente. Os gols marcados na Liga Cazaque contam para o prestigiado prêmio Chuteira de Ouro.



Com 16 gols marcados, João Paulo é o melhor brasileiro da lista da atual temporada. A liga cazaque vai de março a novembro e está na reta final. É impossível, portanto, que o artilheiro do Kairat dispute o prêmio, que em 2022-23 ficou com Erling Haaland. Mas João Paulo não parece se preocupar.



Nascido em Natal e torcedor do ABC, com uma voz tranquila e cheio de histórias pra contar, o artilheiro se orgulha de ser ídolo em um país tão distante e diferente do Brasil.



"Quando disse que viria para cá, falei Cazaquistão e minha avó disse pra eu não vir, porque tinha guerra", conta. A preocupação da avó é compreensível, mas ela se confundiu: pensou que o neto ia para o Afeganistão.



Quase cinco anos depois de chegar ao país, João Paulo é celebridade em Almaty, principal cidade do sul cazaque. Com frequência, ele tem de responder à mesma pergunta: quando vai jogar pela seleção do Cazaquistão?

João Paulo da Silva Araújo, centroavante do Kairat Almaty, do Cazaquistão. Imagem: Arquivo pessoal

"A partir do ano que vem, quando completar cinco anos no país, já posso ser convocado", afirma o camisa 11 do Kairat Almaty, quarto colocado da liga. Ordabasy (ex-time de João Paulo) e Astana, o mais rico e poderoso do país, disputam o título.



A ideia de defender o Cazaquistão motiva o atacante. Ele já foi procurado pela federação local e fez todos os trâmites burocráticos necessários. Em 2024, poderá ser chamado pelo técnico Magomed Adiyev para disputar partidas de torneios como a Liga das Nações e as Eliminatórias da Eurocopa e da Copa do Mundo.



Como a classificação para as duas competições ainda é um objetivo distante, João Paulo sonha com um confronto que seria especial. "Jogar pela seleção do Cazaquistão seria uma realização, o ponto mais alto da minha carreira. E um possível jogo contra a seleção brasileira seria ainda maior. Já poderia até encerrar minha carreira".



A receita do sucesso



Embora fale em colocar um fim à carreira depois de um hipotético Brasil x Cazaquistão, João Paulo está no auge da forma aos 35 anos. A quem pergunta a receita, ele não tem dúvidas: a resposta está no cuscuz nordestino.



O prato com base de farinha de milho é o favorito do jogador e, mesmo com todos os desafios logísticos, não pode faltar na mesa da família. "Quem vem me visitar já sabe que precisa trazer uma mala com cuscuz, farinha e feijão", brinca o atacante. Mas a brincadeira é séria: sem encontrar os ingredientes no Cazaquistão, ele precisa da ajuda de amigos e familiares para manter a reserva do "combustível" em dia.