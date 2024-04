Textor precisa mostrar provas concretas em denúncia para ser levado a sério

John Textor saiu falando aos quatro ventos que tem provas sobre manipulação de resultados em jogos das últimas duas edições do Campeonato Brasileiro.

O dirigente disse que o Palmeiras foi favorecido, o que eu acho um absurdo, e que cinco jogadores do São Paulo facilitaram a derrota por 5 a 0 no clássico contra o rival alviverde, demonstrando total desconhecimento da história e da rivalidade desses dois clubes. Além disso, são dois dos maiores clubes da América do Sul e que jamais estiveram envolvidos em escândalos do tipo.

Em 2005, quando ficou comprovado que havia tido manipulações de resultados no Campeonato Brasileiro daquele ano, algumas partidas precisaram ser disputadas novamente, já que haviam provas concretas contra o maior envolvido no escândalo: gravações de conversas com o ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho, que chegou a receber entre R$ 10 mil a R$ 15 mil por partida para manipular o resultado. Carvalho acabou banido do futebol ao fim das investigações.