Corinthians teve tempo para treinar e jogou um futebol ridículo no Uruguai

O Corinthians teve 16 dias para treinar e se preparar para a estreia da Copa Sul-Americana para jogar essa bolinha? O time foi eliminado das finais do Paulista pelo péssimo futebol que apresentou e, pelo visto, nada mudou.

É um bando de jogadores dentro do campo sem nenhuma criatividade, pouca técnica e que sofre contra qualquer equipe que se imagine.

Essa equipe é tão ou mais fraca que a do ano passado, que jogou para fugir do rebaixamento até a última rodada do Brasileiro. Não se pode enganar o torcedor dizendo que o time é competitivo e que lutará por títulos porque não é verdade.