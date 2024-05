PSG, dinheiro não compra história nem o peso de uma camisa

Nas quartas, enfrentaram o Atlético de Madrid, um time complicadíssimo e muito competitivo dirigido por Diego Simeone, que também caiu diante dos alemães. Nesta quarta-feira (7), conquistaram a vaga vencendo, no Parque dos Príncipes por 1 x 0, com gol do zagueiro Hummels. O time do alemão Edin Terzic chegará com tudo em Londres no dia 25 de maio para disputar a final no estádio de Wembley.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

O Borussia possui uma equipe muito experiente, com uma forte marcação, muita velocidade no contra-ataque e sendo muito perigosa nas jogadas aéreas. Seu adversário sairá de um confronto entre os gigantes Real Madrid e Bayern de Munique, que decidirão a vaga no Santiago Bernabéu. Seu adversário estará entre um rival alemão ou o maior vencedor da Champions em todos os tempos. Ou seja, não tem para onde correr e entrará como zebra contra qualquer um dos dois.

Mas foi assim que o Borussia Dortmund chegou até essa sonhada final. Eles entraram desacreditados pelos especialistas desde o sorteio da fase de grupos e foram criando uma personalidade necessária para ir conseguindo eliminar difíceis adversários.

Com o zagueiro campeão do mundo em 2014, Mats Hummels, como líder, o Borussia Dortmund mostrou sua força ao eliminar o PSG. Hummels não só marca muito bem o espaço e conhece os atalhos do campo, mas também é uma forte arma ofensiva nas bolas aéreas. Foi com um gol decisivo dele que o Dortmund avançou.

Independentemente do adversário na final, será um grande jogo. No entanto, acredito que o Real Madrid chegará como favorito se passar para a final. Por outro lado, se for o Bayern, a decisão será mais equilibrada por causa da rivalidade e do histórico de confrontos entre os dois times. Ainda assim, não descarto a possibilidade do Borussia conquistar o título, pois se especializou em surpreender nesta Champions e chegar na frente.