As perguntas certas precisam ser feitas, e Felipe Melo foi bem

O Felipe Melo foi perguntado e não desviou do tema, não se escondeu da pergunta. Ao contrário, foi lá e respondeu diretamente o que pensa: "A notícia vem como uma bomba, mas tem que pagar pelo que fez. Se foi condenado, tem que pagar e que sirva de lição. Isso é muito sério, não tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Tem que pagar e, depois que pagar a pena e sair, tem que ser ressocializado".

Eu gostei do posicionamento dele nesse caso e aí fica a mostra como muitos são seletivos na hora de elogiar alguém que por muitas vezes é contestado por comportamentos e falas polêmicas. Se fosse um outro jogador que tivesse se posicionado dessa forma todos estariam falando, mas foi o Felipe Melo. Se ele tivesse 'passado pano' para os estupradores Robinho e Daniel Alves estaria sendo destaque em todos portais de esporte ou de notícias mas como Felipe condenou esse comportamento criminoso não dá cliques.

Existe muita gente com canal no YouTube que só tenta criar atritos entre as pessoas, com manchetes sensacionalistas às vezes até falsas, só para chamar a atenção para o seu canal, para, talvez, ter mais pessoas inscritas. Essa é a parte da suja das redes sociais. Pessoas que fazem isso não tem o mínimo constrangimento em querer fama através da criação de discórdia, que muitas vezes nem existiria.

Felipe Melo nessa fala específica merece sim ser elogiado. Para sabermos o que eles pensam é necessário que se façam as perguntas.