Seleção brasileira já está com a cara do Dorival, mas é preciso ter calma

Em 2002, começou sua história como técnico de futebol onde começou a jogar e na cidade onde nasceu: a Ferroviária, de Araraquara. Daí em diante, foi desenhando seu estilo de treinador, mostrando-se muito ponderado e bom no convívio com os jogadores dos times em que trabalhou.

Tem diversos títulos em clubes diferentes: Figueirense, Sport, Coritiba, Vasco da Gama, Santos, Internacional, Athletico PR, Flamengo e São Paulo. Entre eles, três Copas do Brasil (Santos 2010/Flamengo 2022/São Paulo 2023), uma Copa Libertadores da América (Flamengo 2022) e uma Recopa Sul-Americana (Internacional 2011), ou seja, títulos importantes fora os estaduais e um Campeonato Brasileiro da Série B.

Nesse caminho, teve um problema sério de indisciplina e falta de respeito que passou no Santos em relação ao Neymar, que num primeiro momento agiu energicamente, como tinha que ser, mas na sequência foi demitido. Foi nesse episódio que o treinador Renê Simões fez a sua mais forte profecia em relação ao Neymar: "Estamos criando um monstro".

Daí em diante, se definiu como um treinador que tem a habilidade de colocar a casa em ordem, organizador de time e com facilidade para tratar de assuntos disciplinares. Fez isso no Flamengo e no São Paulo, dois times que estavam com problemas de relacionamento no elenco, e conseguiu resolver os problemas e ganhar títulos importantes com os dois.

Bom, já deveria ter sido convidado para ser o treinador da seleção brasileira na saída do Tite pela CBF. Aquele momento era delicado e o presidente Ednaldo Rodrigues dizia que estava tudo certo com Carlo Ancelotti, que chegaria em julho de 2024. Nesse momento, os erros de escolhas começaram a acontecer (Ramon Menezes e Fernando Diniz) e as consequências foram derrotas atrás de derrotas, fraco desempenho, 6º lugar nas eliminatórias (atrás da Venezuela) e uma equipe muito frágil taticamente e desorganizada.

Com a negativa definitiva de Carlo Ancelotti, recorreram ao cara que tinha que ser o primeiro a ser escolhido, Dorival Jr! Novamente, ele foi chamado para colocar mais uma casa em ordem, só que dessa vez a dificuldade e o risco eram muito maiores porque se tratava de reerguer, organizar, recuperar a autoestima e o respeito da nossa seleção brasileira.