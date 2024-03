Bahia deixa claro que futebol e política social sempre andam juntos

Ainda mais agora que o seu presidente, o ex-goleiro Emerson Ferretti (tomou posse em 1º de janeiro), é um dos poucos ex -atletas que não teve medo de se assumir gay em uma sociedade machista, principalmente no meio do futebol

Emerson demonstra ter muita força e convicção incrível, como se deve ser. As avaliações precisam ocorrer através das competências, e não devido ao gênero, cor da pele, classe social ou em qualquer diferença que entre nós.

O Esporte Clube Bahia levanta sua voz contra a cultura do estupro e convida o mundo do futebol a ingressar nesse debate.



A culpa é sua, o corpo não.#MêsDaMulher #BahiaClubeDoPovo #BBMP



O Bahia não se esconde em nenhuma luta contra qualquer tipo de preconceitos que existe dentro da nossa sociedade.

Hoje é um clube do Grupo City e aos poucos vai se estruturando e crescendo futebolisticamente dentro do cenário atual do futebol, mas fora dele a estrutura da visão social permanece firme e forte como sempre foi.

Parabéns ao presidente Emerson Ferretti e toda diretoria do Esporte Clube Bahia por entender que futebol e política social sempre estiveram juntas desde que o mundo é mundo.