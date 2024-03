United e Liverpool deram uma aula de como se ter coragem para vencer

United e Liverpool continuaram se agredindo, futebolisticamente falando, a prorrogação inteira, deixando tenso até quem estava assistindo pela ESPN, com a incrível narração do ótimo Rogério Vaughan e com comentários do Mário Marra e Eugênio Simon.

O jogo já estava sensacional, mas a narração do Rogério mexeu muito com a emoção de quem assistia. Em diversos momentos do jogo parecia que o United não iria conseguir chegar ao empate, mas de uma forma espetacular os Red Devils mostraram a sua força no maior clássico da Inglaterra.

Venceram um jogo espetacular no último minuto da prorrogação, num contra-ataque incrível, de manual, fantástico. Me faltam palavras para definir o que assisto nessa tarde. Um 4 x 3 histórico que classificou o Manchester United para a semifinal da Copa da Inglaterra no Old Trafford lotado e empolgado. Que coisa linda que é o futebol bem jogado, aberto, disputado, corajoso que essas equipes proporcionaram. Isso é futebol!