Flamengo é mais time, tem treinador melhor e por isso é o favorito no Rio

Neste ano, o treinador é muito mais seguro (maior que os jogadores). Tite tem um time definido e colocou a casa em ordem.

Mas a grande diferença técnica e tática é a chegada do uruguaio De La Cruz, que mudou a intensidade e a dinâmica do Rubro-Negro.

O meio-campo está mais ágil e prático, visto que o uruguaio preenche todos os espaços e consegue levar a bola da defesa para o ataque com uma incrível velocidade.

Do lado Fluminense, o elenco mostrava-se limitado, assim como seu treinador. Porém, não acho impossível uma virada, mesmo que improvável.

De qualquer maneira, o Maracanã terá nesta noite um espetáculo nas arquibancadas, com uma mistura de cores que fará do Fla-Flu um show psicodélico, com vermelho, verde, branco e preto. Será do jeito que os torcedores gostam, e o futebol agradece.

O Flamengo é o melhor time da América do Sul tecnicamente, com o Palmeiras se igualando taticamente e na competitividade.