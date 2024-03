Flamengo lembra virada e prega pés no chão para Fla-Flu da semi do Carioca

O placar de 2 a 0 no primeiro Fla-Flu da semifinal do Campeonato Carioca foi bem comemorado pelos torcedores do Flamengo. No elenco, porém, ligou um sinal de alerta. A lembrança pela decisão do ano passado ainda segue viva para os jogadores.

O que aconteceu

O clima entre os jogadores foi de pés no chão após o clássico. A maioria do elenco estava em 2023, quando o Flamengo abriu 2 a 0 no primeiro jogo da final e levou 4 a 1 na volta.

A virada foi citada pelos atletas ainda no vestiário após o Fla-Flu. "Não tem nada ganho", disse Pedro na última roda de conversa depois do jogo.