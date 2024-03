Flamengo: onde estão os sobreviventes do incêndio no Ninho do Urubu

Jhonata Ventura (ex-zagueiro) - Ficou internado e voltou a jogar no meio de 2021, mas encerrou a carreira no fim do ano passado e tornou-se scout do Fla.

Os outros 13

Cauan Emanuel (atacante) - Também precisou ficar internado. Estava no Fortaleza, mas o contrato acabou no fim do ano passado. Atualmente, está sem clube.

Felipe Cardoso (meia) - Deixou o Flamengo em 2020 e, desde o ano passado, defende o Santa Cruz.

Wendel Alves (atacante) - Saiu em 2018 e, desde 2022, está no Internacional. .

Samuel Costa (atacante) - Se despediu da Gávea em 2021 e, hoje, defende o Azuriz, do Paraná.