Atlético de Madri precisa ser eliminado das competições por respeito a Vini

Dessa vez, não existe justificativa alguma para que as confederações tomem uma atitude drástica. De novo: o Atlético de Madrid precisa ser eliminado imediatamente de todos os torneios que disputa e a polícia precisa identificar quem foram os covardes que cantaram. É preciso que essas pessoas sejam levadas a julgamento e paguem pelo crime.

Sou totalmente solidário ao Vinícius Jr.

A CBF não deveria mais jogar na Espanha. Inclusive no amistoso marcado para Madri, no Santiago Bernabéu, estádio do Real, no dia 26 de março.

É preciso tomar uma atitude, não ficar fazendo protestos para marcar cartão...

Pensem: o que acontecerá com o Vinícius nesse jogo entre Espanha e Brasil?

Se não tomar uma atitude, a CBF estará cometendo uma crueldade contra seu próprio jogador. Repito: a seleção brasileira não pode mais jogar em território espanhol.