Artur Jorge deixa Tite sem rumo em vitória do Botafogo sobre o Flamengo

O trabalho de Tite, levando em consideração o talentoso elenco que tem nas mãos, não é bom e já estava sendo contestado por boa parte da torcida. Depois dessa derrota, a pressão aumentará muito, e ainda com a enorme sombra de Jorge Jesus, como aconteceu com todos os treinadores de 2019 para cá.

Já no Botafogo, fora as falácias de John Textor, as coisas melhoraram muito com a chegada do ótimo treinador português Artur Jorge. O time está muito bem organizado taticamente, com variações definidas na cabeça dos jogadores. Tanto que a equipe consegue, num mesmo jogo, mudar o seu esquema mais de uma vez.

Com um elenco menos talentoso, Artur Jorge conseguiu fazer seu time ser muito mais objetivo, agressivo e fatal do que Tite e seu Flamengo.

Foi uma vitória tática de Artur Jorge sobre Tite, porque a sua estratégia funcionou muito bem: depois do gol de Luiz Henrique, armou a armadilha do contra-ataque e matou o Flamengo.

A posse de bola muito maior do Flamengo no clássico foi uma enganação total para quem analisa jogos através da porcentagem desse falso domínio do time que fica mais tempo com a bola nos pés.

Futebol é objetividade, e o Botafogo foi espetacular nesse sentido, porque chegou três vezes com chances de marcar e fez dois gols. Não adianta ficar 61% do tempo com a bola e tocá-la na maioria das vezes para trás e para o lado, como fez o Flamengo.