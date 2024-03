Champions: Oblak brilha nos pênaltis, Atlético de Madri bate Inter e avança

A Inter saiu na frente. Os italianos abriram o placar após jogada com passes rápidos e que terminou com Barella servindo Dimarco que, livre no meio da área, completou para o gol.

Dimarco, da Inter de Milão, comemora gol marcado contra o Atlético de Madrid nas oitavas de final da Champions League Imagem: Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images

O empate dos espanhóis veio minutos depois. Paavard deu uma canelada ao tentar fazer um corte, a bola bateu em Bastoni e sobrou para Griezmann dentro da área. O francês não perdoou.

A volta para o segundo tempo repetiu o que foi o cenário da etapa inicial. Apertada pelo Atlético de Madri, a Inter de Milão encontrou muitas dificuldades para sair jogando e se viu encurralada. Empurrados pela sua torcida, os Colchoneros se lançaram forte ao ataque, mas pouco conseguiram finalizar.

A Inter teve chances de matar o jogo, mas desperdiçou, e viu o Atlético virar. Barella e Thuram ficaram cara a cara com Oblak em contra-ataques na reta final do duelo, mas finalizaram mal. Os erros custaram: Depay recebeu de Koke dentro da área e finalizou cruzado para colocar o time da casa na frente e levar a torcida à loucura. A classificação heroica do Atleti esteve nos pés de Riquelme. No último lance, o meia recebeu livre na área, mas isolou.

As duas equipes tiveram uma chances claras no primeiro tempo da prorrogação. Pelo lado da Inter, Lautaro e Thuram levaram perigo pelo alto, mas cabecearam para fora. No Atlético, Depay recebeu cruzamento rasteiro e finalizou, mas o chute parou em Sommer.