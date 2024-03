Cuca fez um discurso histórico para o futebol brasileiro

Hoje foi um dia histórico para o futebol com o discurso que o Cuca fez na sua coletiva. Era isso que faltava, Cuca: você entender a sua importância dentro desse cenário masculino nocivo para as mulheres que existe no futebol.

Desculpe, Cuca, porque me surpreendi por não acreditar que você chegaria a se colocar. É um tapa na cara daqueles que tentaram e tentam passar pano para quem comete violência contra a mulher no futebol.

Temos Daniel Alves condenado e preso, e Robinho, já condenado a 9 anos de prisão, que será julgado no STJ no dia 20 de março para decidirem se ele cumpre a pena por aqui.