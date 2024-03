Mbappé mostra na Champions por que é o melhor jogador do mundo no momento

O primeiro gol foi espetacular com o chute chapado de curva depois de se livrar de dois marcadores, sem chances para o goleiro. E o segundo, também ao seu estilo, recebeu na frente partindo em velocidade e fez o oposto do primeiro gol, batendo forte no canto do goleiro.

Kylian Mbappé é o grande jogador do momento no futebol mundial, por ser mais completo que os outros. Alia explosão, força física, técnica, finalização e tudo que um jogador supercraque precisa ter.

Ele baterá recordes incríveis não só em número de gols, de títulos por clubes e com sua seleção, assim como Bolas de Ouro. Já foi campeão do mundo em 2018 e vice em 2022, melhor jovem de uma Copa também em 2018 e artilheiro da Copa de 2022. Também foi o segundo jogador a marcar três gols numa final de Copa do Mundo, junto com o inglês Geoff Hust, que fez seus três gols na final da Copa de 1966 contra a Alemanha.

Jogadores como Mbappé, Haaland, Jude Bellingham, Vinicius Jr. (todos eles abaixo dos 25 anos) já são os grandes jogadores mundiais do momento. Harry Kane, com apenas 30 anos e jogando numa grande equipe como o Bayern de Munique, pode concorrer a prêmios individuais, como Chuteira de Ouro da Europa, pelo número incrível de gols que marca, e também buscar seu primeiro título na vida.