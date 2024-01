Assim como dei a minha opinião sobre o movimento no mercado de Corinthians e Palmeiras, vou escrever agora sobre o Santos Futebol Clube.

Depois de um ano desastroso, como foi 2023, em que o Santos jogou para não cair no campeonato paulista, foi eliminado rapidamente da Copa do Brasil e da Sul-Americano e chegou ao fundo do poço sendo rebaixado para a série B do campeonato brasileiro. No final do ano, ainda teve as eleições do clube com o retorno da família Teixeira ao poder, com o Marcelo vencendo e se tornando novamente o presidente do clube.

Eu particularmente sou da época do seu pai, Milton Teixeira, e claro do Marcelo, mas como comentarista não tenho nada contra porque sempre me trataram muito bem.