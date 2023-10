Já o Corinthians tem a pior administração da história sob o comando de Duilio Monteiro Alves.

Será a reestreia de Mano Menezes no banco de reservas do Timão (ele tem passado vitorioso no clube nas passagens anteriores pelo Alvinegro). O gaúcho não tem nada a ver com essa fraca gestão, mas ele é o "enésimo" treinador desta atual gerência, que está perto de, enfim, terminar.

Apesar de todas as diferenças que são amplamente favoráveis ao Fortaleza Esporte Clube, vejo a disputa aberta. O peso da história e da camisa do Sport Club Corinthians Paulista pode ter uma influência psicológica em campo.

Sem contar que o time cearense entrará pressionado para vencer a partida com a bola rolando, visto que, se for para os pênaltis, o time paulista é totalmente favorito por ter o goleiro Cássio, que faz a diferença em momentos como estes.

Bom, essa é a minha opinião sobre a partida desta noite. Mas quero mesmo contar a história de um Fortaleza x Corinthians, em 1982.

Fiz minha estreia no time profissional do Corinthians contra o Guará de Brasília, numa quarta-feira à noite, em 3 de fevereiro daquele ano. Foi uma noite mágica. Vencemos por 5 a 1 e eu fiz quatro gols no jogo. O Magrão (Sócrates), no entanto, não esteve em campo por estar machucado.