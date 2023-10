Corinthians não vence o Fortaleza na Arena Castelão há quatro anos

As últimas visitas do Corinthians ao Fortaleza na Arena Castelão

Em 2020, o duelo entre as equipes terminou em igualdade sem gols. Nos dois anos seguintes, o Leão do Pici venceu pelo placar mínimo. Robson, em 2021, e Moisés, em 2022, balançaram as redes.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Já no último encontro, os donos da casa triunfaram por 2 a 1, com tentos anotados por Lucero e Yago Pikachu — prováveis titulares no confronto desta terça.

Vale destacar que as únicas cinco vitórias do Fortaleza no retrospecto contra o Corinthians aconteceram na Arena Castelão. Ao todo, os clubes se enfrentaram 14 vezes no estádio. O Alvinegro venceu sete vezes, além de dois empates.