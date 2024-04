Derrota de Monteiro encerrou Masters memorável para o Brasil

- A chave de duplas do Masters de Madri - a primeira sob as novas regras - saiu. Alguém olhe e me diga como o novo formato criado pela ATP fortaleceu ou tornou a modalidade mais interessante...

.

Quer saber mais? Conheça o programa de financiamento coletivo do Saque e Voleio e torne-se um apoiador. Com pelo menos R$ 15 mensais, apoiadores têm acesso a conteúdo exclusivo, como podcast semanal, lives restritas a apoiadores, áudios exclusivos e de entrevistas coletivas pelo mundo, além de ingresso em grupo de bate-papo no Telegram, participação no Circuito dos Palpitões e promoções.

Acompanhe o Saque e Voleio no Twitter, no Facebook e no Instagram.