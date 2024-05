Thiago Monteiro me faz amar o tênis ainda mais

Thiago cresceu, amadureceu e, durante todo esse processo, não deixou de trabalhar e se dedicar. Nunca se mostrou acomodado, embora sua condição financeira - acredito - lhe permita isso. Monteiro sempre falou em chegar ao top 50, mesmo quando não conseguia transformar sua dedicação nos resultados desejados.





Tão importante quanto: Monteiro sempre respeitou o mundo à sua volta. Honra compromissos, cumprimenta e trata todos - inclusive jornalistas, que, por motivos óbvios, gostam muito dele - com a mesma educação desde sempre, não importa se acabou de vencer um torneio ou se atravessa uma fase decepcionante. Parece básico, mas não é tão comum assim no tênis.

E é aí que Monteiro se conecta com a minha paixão pelo tênis. Nos últimos destes sete anos do cearense dentro ou beirando o top 100, ouvi e li muitos comentários do tipo "Já desisti do Thiago", "Monteiro não passa disso", etc. É óbvio que o próprio tenista leu e ouviu coisas parecidas. Vivemos no mundo de X, Instagram e TikTok, afinal. Todo mundo tem uma opinião e, como o frasista contemporâneo Casimiro Miguel uma vez filosofou, as pessoas não têm mais vergonha de serem burras.

Mas se o trabalho duro é recompensado, e o tênis é esse reflexo da vida, Thiago Monteiro teria algo ainda mais especial guardado para viver. Esse momento é agora, aos 29 anos. Quando salvou match points e derrotou Miomir Kecmanovic neste domingo (uma vitória parecida com tantas derrotas duras que o cearense viveu), Thiago avançou às oitavas de final de um Masters 1000 pela primeira vez na carreira. Junto com a bela campanha de Madri, são nove vitórias em dez jogos (três sobre top 50), dois qualis furados, um salto de mais de 20 posições no ranking (Monteiro volta para perto do 85º posto) e um enorme passo para se classificar por méritos próprios para os Jogos Olímpicos Paris 2024.