Recordar é viver: duplistas já processaram a ATP e ganharam

No post anterior, trouxe aqui o relato da Aliny Calejon sobre o fiasco que foi a prometida "revolução das duplas" que a ATP experimentou em Madri. O descontentamento foi geral, e isso ficou claro não só nas conversas internas, entre tenistas e cartolas, mas também nas redes sociais, com milhares de comentários de fãs de tênis revoltados com o que aconteceu no torneio espanhol.

Pois bem. O momento é outro, e os atletas também, mas convém lembrar que duplistas já processaram a ATP no passado e ganharam. E se você não lembra, tudo bem. O que é preciso saber sobre o caso é que: 1) A experiência de Madri não é a primeira vez que a ATP tenta uma mudança radical e mal vista pelos duplistas; e 2) Leia os parágrafos seguintes para entender.

A disputa judicial aconteceu em 2005, quando a ATP anunciou que os jogos de duplas passariam a ser disputados com sets de, no máximo, nove games. Ou seja, ganha quem faz cinco games primeiro. No caso de 4/4, um tie-break decide. O pior, porém, não era isso. Entre as mudanças, havia a chamada "Iniciativa 2008". Segundo ela, a partir de 2008 só jogariam os torneios de duplas aqueles tenistas que entrassem nos eventos com seus rankings de simples. Ou seja, decretava-se o fim dos especialistas na modalidade.