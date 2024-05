Nadal sofre derrota dura em Roma, mas dá esperança sobre Roland Garros

Foi uma derrota dura. Rafael Nadal fez dois games equilibrados no começo do jogo contra Hubert Hurkacz, neste sábado, na segunda rodada do Masters 1000 de Roma, e foram 27 minutos (sim, dois games em 27 minutos!) em que o espanhol mostrou um bom nível de tênis, mas o polonês, atual #9 do mundo, logo passou a sacar melhor e abriu vantagem. Terminou com um triunfo tranquilo por 6/1 e 6/3 com direito a momentos em que Rafa se mostrou cabisbaixo e aparentemente sem encontrar soluções para mudar o cenário.

Se Roma era o momento de Rafa mostrar tudo que tinha e, baseado nisso, julgar se vale a pena ir a Roland Garros - e foi exatamente isto que o veterano declarou - o prognóstico não deveria ser dos mais animadores. Diante de um tenista da elite atual, Rafa não foi o melhor em quadra em momento nenhum. O encontro não valeu nem como teste físico, já que foram pouco mais de 90 minutos de duração.

O lado positivo para quem espera vê-lo mais uma vez no saibro de Paris veio na entrevista coletiva. Mesmo abatido pela derrota - e por como ela aconteceu - o veterano de 37 anos deixou as portas abertas. Mais do que isso: alimentou esperança com uma declaração otimista e que leva em conta sua história em Roland Garros: