Swiatek x Sabalenka é a rivalidade que a WTA tanto precisa

Swiatek e Sabalenka, hoje, têm elementos para um rivalidade quente. São as duas melhores tenistas do circuito hoje; são campeãs de slam; há um contraste interessantes de estilos, com a bielorrussa mais agressiva e a polonesa mais, digamos, construtora de pontos; são personalidades um tanto distintas; ambas têm uma quantidade considerável de fãs, o que fica claro quando as transmissões mostram as arquibancadas; e seus jogos recentes têm mostrado equilíbrio e drama em medidas empolgantes.

Se Iga e Aryna ainda não têm essa rivalidade, em uma visão mais rigorosa, é porque faltam (ou faltavam?) duelos mais frequentes e com mais peso - leia-se "valendo slams e a liderança do ranking". Depois da final de Madri no ano passado, polonesa e bielorrussa só vieram fazer outra final agora, novamente na capital espanhola, um ano depois. No entanto, elas repetem esse confronto este sábado, na final de Roma, e colocam-se como favoritas ao título de Roland Garros. Pode ser a sequência para destacar Swiatek x Sabalenka como rivalidade propriamente dita, acima do resto do circuito, e para elevar a WTA.

Coisas que eu acho que acho:

- Por que a WTA "precisa" de uma rivalidade? Porque a WTA vem à sombra da ATP há algum tempo, e isso tem tanto a ver com administrações do circuito feminino que deixaram a desejar na "venda" de seu produto quanto com o astronômico sucesso recente do circuito masculino, que viu três dos mais completos tenistas da história quebrando recordes, disputando a liderança do ranking e fazendo seguidas finais de slam durante a maior parte dos últimos 20 anos. Para a WTA, ter uma rivalidade real significará audiências maiores, maior poder de barganha com patrocinadores, mais dinheiro, etc.

- O histórico de confronto diretos, atualmente, mostra uma vantagem considerável de Iga (7 a 3), mas em um recorte mais enxuto, refletindo o momento em que Sabalenka se estabeleceu de vez como top 5, são apenas três vitórias de Swiatek nos últimos cinco jogos - e ela precisou salvar três match points em Madri, há duas semanas. Hoje, não existe uma diferença tão grande entre elas.

- A final de Roma será o quinto duelo entre elas como números 1 e 2 do mundo. Nos últimos 40 (!) anos, só cinco confrontos se repetiram mais vezes com líder e vice-líder do ranking: Navratilova-Evert (a maior rivalidade da história, com certa margem de folga), Navratilova-Graf, Seles-Graf, Sanchez Vicario-Graf e Davenport-Hingis.