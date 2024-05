Roland Garros posta coletânea de backhands vencedores de Guga. Assista!

Não é a primeira vez que a conta de Roland Garros publica clipes com pontos vencedores ou momentos marcantes de Gustavo Kuerten. O catarinense aparece com frequência no Facebook do torneio, seja em posts globais ou aqueles produzidos apenas para o público brasileiro.

Em janeiro deste ano, outra compilação de backhands - todos de 1997, ano do primeiro título de Guga em Paris - teve mais de 1,5 milhão de impressões, alcançando um total de 610 mil visualizações. Siga a página de Roland Garros no Facebook aqui.