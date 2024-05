Sem ritmo de jogo, Djokovic jogará em Genebra às vésperas de Roland Garros

Além disso, nos últimos meses Djokovic mudou seu time. Dispensou o técnico Goran Ivanisevic (atualmente viaja com o amigo sérvio Nenad Zimonjic como treinador) e o preparador físico Marco Panichi (trouxe de volta Gebhard Gritsch, com quem trabalhou até 2019). No fim do ano passado, Nole já havia se separado do italiano Edoardo Artaldi, seu empresário de longa data.

Em um ATP 250 de nível mediano como Genebra, Djokovic será o favorito ao título e, em tese, terá partidas menos complicadas do que as de um Masters 1000. Logo, poderá afiar seu tênis e adquirir o ritmo de competição que precisa antes de um slam como Roland Garros. O único perigo é estar em quadra aos 36 anos, correndo o risco de uma lesão, com um torneio tão importante batendo à porta.