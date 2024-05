Danielle Collins e outro (belo) ângulo sobre o tênis universitário

E sim, Danielle Collins jogou pela Universidade da Flórida e pela Universidade de Virgínia. Só depois, mergulhou de cabeça no circuito profissional. A maior vantagem disso? Ela contou ao Served, podcast apresentado por Andy Roddick. Leiam abaixo. É uma resposta madura, abrangente e bastante esclarecedora.

"Não vim de [uma família com] oportunidades financeiras. Minha mãe era uma professora de pré-escolar. Meu pai tinha um pequeno negócio de paisagismo/jardinagem. Não cresci com muito. Acho que para ter uma carreira no tênis é preciso ter algum tipo de apoio financeiro. Não vindo de uma família assim, a universidade me deu um grande caminho. Pude me conectar com as pessoas certas. Quando terminei a faculdade, entrei em contato com pessoas incríveis que faziam parte do mundo acadêmico e puderam me ajudar com os recursos que eu precisava para começar minha carreira. Tive uma ótima mentoria ao longo disso. Se eu não tivesse ido para a faculdade, não teria entrado em contato com essas pessoas. Acabou dando certo para mim da melhor maneira possível. [Jogar pela universidade] me deu tempo para evoluir e amadurecer física e emocionalmente. Eu não estava pronta com 16 ou 17 anos [para me tornar profissional]. Acho que não dão mérito suficiente [aos tenistas] por quão duro este ambiente pode ser e pelos desafios que vêm junto com administrar um negócio, mas também administrar a pressão, não só de si mesmo, mas da família, dos que estão à sua volta, do mundo... Viver sua vida em público não é sempre fácil. Especialmente como jovem. Sou muito grata por ter tido aqueles anos para amadurecer e desenvolver uma grande resiliência. É preciso ter casca neste esporte ou não se vai muito longe. Eu precisava daqueles anos para me tornar mais dura."

Casca. Oportunidades financeiras. Conexões. Tempo. Amadurecimento. Não é tão difícil assim entender como o mundo do tênis universitário - desde que encarado com seriedade e com os treinadores certos, obviamente - pode ajudar um grande número de atletas. E não é tão difícil assim entender que isso não significa a linha final de uma carreira esportiva, né?

Danielle Collins blows a kiss as she reaches her 3rd WTA 1000 SF in Rome 😂



Completely uninhibited.



Totally herself. ❤️ pic.twitter.com/7KpzuKkaPB -- The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 15, 2024

.