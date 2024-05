Para ver Andrea Bocelli no Rio, fã precisa pagar de R$ 50 mil a R$ 140 mil

No Brasil para comemorar os 30 anos de carreira, o tenor italiano Andrea Bocelli terá uma apresentação de luxo no Rio de Janeiro após passagem por Belo Horizonte, nesta sexta (17/5): para vê-lo no Hotel Fairmont, em Copacabana, na zona sul, o fã deve desembolsar entre R$ 50 mil e R$ 140 mil. Um dos quartos mais caros está esgotado.

Isso porque para assisti-lo é preciso dormir no local. O hotel chama a apresentação de experiência, que inclui duas noites de hospedagem com jantar, café da manhã, almoço e coquetel inclusos e surpresas até a hora do show, marcado para acontecer no domingo, dia 19/5, entre 20h e 22h, na piscina do hotel, para 550 pessoas. Terá ainda a participação de Matteo Bocelli, filho do tenor, da violinista americana Caroline Campbell, e do maestro e pianista Carlo Bernini.