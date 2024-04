Único treino livre do GP da China tem fogo na grama e Stroll na frente

Lance Stroll foi o mais rápido na única sessão de treino livre do GP da China, com Oscar Piastri em segundo e Max Verstappen em terceiro. O top 3 diferente teve a ver com a alta evolução da pista: quem marcou a volta rápida com pneu macio por último, teve bastante vantagem. As Haas, por exemplo, se colocaram em quinto e sexto lugares.

Agora, os times terão poucas horas para se preparar para a classificação da sprint, que será realizada a partir da meia-noite do sábado. Essa é a primeira sprint do ano, com uma nova programação. E também é a primeira vez em cinco anos que a F1 corre na China.

Os pilotos já não tinham muito tempo para se reparar para a classificação e ainda perderam tempo no treino livre, que foi interrompido por um pequeno incêndio na grama na área de escape. Não se sabe ainda o que causou o fogo, algo bastante inusitado.