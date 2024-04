Asfalto 'pintado' preocupa pilotos no retorno do GP da China após 5 anos

A pista também é complicada, principalmente nas duas primeiras curvas, que permitem várias linhas e abordagens diferentes. Estreantes em Xangai, Yuki Tsunoda e Oscar Piastri revelaram que tiveram trabalho para conseguir acertar essas duas curvas no simulador e até quem já esteve em Xangai algumas vezes sofreu. "Essa sequência é uma das mais difíceis do mundo porque é muito longa e é cega também. É muito difícil perder tempo ali."

Para completar, Alex Albon salientou que as pressões mínimas de pneu determinadas pela Pirelli estão bastante altas. Eles tiveram que ser conservadores também por não saberem exatamente o que os times vão encontrar. A pressão mais alta diminui a superfície de contato do pneu com o asfalto, mas preserva melhor sua integridade. Para os pilotos, isso significa a necessidade maior de cuidar das temperaturas e também para evitar escorregar nas curvas.

Formato da sprint muda novamente

O formato da sprint é outra novidade. Logo depois do treino livre será disputada a classificação da sprint que, como lembrou Pierre Gasly, é um pouco diferente da normal. "Vamos direto de ter só um treino livre para fazer a classificação com pneus diferentes do que costumamos usar. Vai ser um fim de semana cheio de oportunidades", acredita o francês, que busca os primeiros pontos do ano para ele e para a Alpine.

Gasly se refere à regra que obriga os pilotos a usarem pneus médios nas duas primeiras partes da classificação da sprint e somente libera os macios, que são geralmente usados para uma volta lançada, na parte final.

Por outro lado, uma regra que ajudava a movimentar as sprints foi alterada. Agora, será possível mexer na configuração do carro entre o final da sprint (que será realizada no sábado a partir da meia-noite) e o início da classificação (que começa às 4h da madrugada). Então, se uma equipe errar na configuração, tem outra chance de melhorar o desempenho.