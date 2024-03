Por que Albon bateu e é Sargeant quem vai ficar de fora do GP da Austrália

A Williams chegou à Austrália com esperança de um bom resultado e acreditando que o carro poderia se adaptar bem a uma pista com várias curvas de média a alta velocidade e o primeiro treino livre vinha se desenhando bem para a equipe, com Alex Albon sempre dentro do top 10. Até que ele atacou demais uma zebra e se viu no muro.

À primeira vista, não havia motivos para se preocupar. Mesmo se Albon perdesse a segunda sessão de treinos livres, ainda haveria tempo mais do que suficiente para reparar o carro para o restante do final de semana. Mas a situação da Williams era bem mais dramática: se houvesse danos no chassi, o time não tinha peças de reposição suficientes.

Foi-se o tempo em que as equipes de F1 tinham um carro reserva. Isso nem é mais permitido pelas regras. Mas elas sempre levam peças de reposição suficientes para refazerem um carro completamente. No caso da Williams, neste início de temporada, eles estão viajando somente com dois chassis, com duas carrocerias.