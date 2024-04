Intimidante e louca: pilotos explicam por que a pista do Japão é diferente

Existe uma resposta quase padrão no grid da Fórmula 1 sobre quais são as pistas prediletas dos pilotos. Suzuka e Spa-Francorchamps. As duas têm características semelhantes, com curvas de alta velocidade, elevações e áreas de escape que realmente punem os erros. Mas o palco do GP do Japão consegue ser ainda mais extremo.

Quando a então equipe Toro Rosso decidiu colocar um novato de 17 anos para fazer sua primeira sessão de treinos livres da vida na F1 justamente em Suzuka, muita gente no paddock pensou que era uma loucura. Esse jovem era Max Verstappen, que revelou ter se sentido "intimidado" pela pista. Uma palavra que não costuma sair de sua boca.

"Achei bastante intimidante na primeira vez. Mas é definitivamente uma das minhas favoritas e é muito divertido quando o carro também está realmente conectado com você. Se você tem um carro que não está muito bem equilibrado no primeiro setor, isso o torna muito, muito desafiador", explicou o tricampeão, mais rápido no primeiro dia de atividades para a quarta etapa do campeonato.