'Mais livre' após saída da Haas, Steiner vira embaixador do GP de Miami

"É uma corrida que tem a ver comigo", disse Steiner. Mas como explicar essa conexão? "Faz 18 anos que eu moro nos Estados Unidos e vivo na Carolina do Norte, que faz parte do sul do país também. Acho que mostra que eu cheguei bem longe. E também tem a ver com a experiência que eu tenho no esporte e, como Miami está começando e querer crescer, fez sentido eles me chamarem."

Mas será que não tem nada a ver com a estrela da Netflix que ele se tornou? "Eu não queria dizer isso porque daí vão me acusar de querer ser uma estrela de TV. E eu não quero isso! Mas eu sou muito reconhecido especialmente nos EUA por conta do Dirigir para Viver e isso faz com que eu consiga levar a mensagem para o público."

E esse é apenas a última das recentes empreitadas de Steiner, que se desentendeu com o dono da Haas a respeito de questões financeiras e dos caminhos para o futuro do time que comandou desde que eles entraram na F1, em 2016 (tendo trabalhado no projeto desde o início, dois anos antes) e não teve seu contrato renovado para 2024. "Eu não estou perseguindo o próximo cargo de chefe de equipe."

E nem precisa. Steiner primeiro virou comentarista para a TV alemã. Depois, foi anunciado como colunista do site oficial da F1. No último final de semana, ele apareceu entrevistando os pilotos antes da cerimônia do pódio na transmissão oficial. "Não sei o que vem pela frente. Estou tendo a possibilidade de olhar tudo de fora e dá para enxergar as coisas com muito mais clareza. Estou adorando. Só entraria em um projeto em que eu acreditasse."

Em sua primeira coluna, Steiner deu um cartão de visitas sobre o que esperar dessa sua nova versão pós-Haas: disse que "quanto mais tempo passa, fica mais claro para mim que fiquei na Haas por tempo demais" e aproveitou para alfinetar a opção de insistir com dois pilotos experientes, Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen, usando a boa estreia de Ollie Bearman, que é cotado para estar na equipe norte-americana, mas só no ano que vem. "Baseado no que vimos na estreia dele, eu lhe daria uma vaga."

O único fator que não está saindo exatamente como Steiner planejava são os resultados da Haas. Ele saiu do time norte-americano por dois motivos. Sentia que seria impossível para a equipe passar das últimas colocações com o nível de investimento ao qual Gene Haas está disposto. A operação da equipe é, de longe, a menor da F1, além de ser bastante descentralizada.