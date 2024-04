Pista lavada e grid misturado: o que esperar da corrida sprint na China

Após a classificação, pilotos que geralmente estão mais à frente no grid, e vão largar mais atrás na sprint, começando por Verstappen, disseram a mesma coisa: não conseguiram gerar temperatura nos pneus e, com isso, ficaram sem aderência para tentar forçar na volta mais rápida.

Mas isso pode ser uma vantagem para a corrida. A chance de chuva é bastante baixa, então essa questão de colocar temperatura nos pneus não será um problema. O desafio, na verdade, será outro: evitar que o pneu fique quente demais e se degaste, uma vez que a degradação foi bastante alta no treino livre.

Por conta disso, é de se esperar que os carros que sofreram para aquecer os pneus se deem bem, como é o caso de Verstappen e das Ferrari, que ficaram em quinto lugar com Carlos Sainz e sétimo com Charles Leclerc.

Mas, diferentemente das Ferrari, Verstappen tem outra preocupação: sua posição de largada, do lado sujo da pista. "Tem muita parte pintada do lado par, então a aderência é mais baixa. Temos de tentar ter a melhor largada possível. E depois é uma questão de cuidar dos pneus porque vamos ter uma sequência de voltas grande com o mesmo jogo."

Isso porque, na sprint, os pitstops não são obrigatórios, pois a prova é muito curta, com um terço da distância de um GP. Na China, serão 19 voltas. É uma duração maior do que seria um número ideal de voltas para um jogo de pneus, mas ao mesmo tempo são poucos giros para valer a pena trocar pneus.

Norris e Hamilton dividem a primeira fila olhando no retrovisor

A chuva no final da classificação da sprint também quis dizer que carros que não estão tão velozes ficaram com as primeiras colocações. A McLaren de Lando Norris está melhor do que esperava na China, mas não a ponto de lutar com as Red Bull ou mesmo as Ferrari.