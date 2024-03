Finlandês Bottas é adotado por australianos e vira astro de comerciais

Bottas já venceu corrida na Austrália, em 2019, quando ainda estava na Mercedes. Mas sua fama no país não tem nada a ver com isso. Ele passou a frequentar o país e abraçou a cultura australiana depois que conheceu a ciclista Tiffany Cromwell, com quem namora desde 2020.

"Tenho a conexão por conta da minha cara metade ser australiana e passamos a maior parte das férias aqui. Gosto do estilo de vida, gosto das pessoas e isso faz com que esse GP seja muito único para mim agora."

Tanto, que Bottas virou até estrela de comercial em que celebra o estilo de vida australiano. Ele aparece vestido com uma roupa que mostra as marcas de sol de quem recentemente começou a competir em triatlos e fala das vantagens de dirigir na Austrália com um carro totalmente adaptado para parecer um local, com vara de pescar, equipamento para carregar sua bicicleta, pranchas, e até chinelos. A buzina tem som de pássaro e o carro tem até spray automático com repelente.

Meat pie warmer? ? Budgie Smuggler clothes line? ? Kookaburra horn? ?



Your first car could NEVER... So we made a second car that could. Purpose built for an Aussie road trip.

O jeito australiano está também no visual, com o cabelo pintado de loiro, curto nas laterais, e mais comprido na região do pescoço. "Foram eles que tiveram toda a ideia e, quando eu vi, pensei 'uau, para mim está ótimo'. Talvez fosse algo que eu não teria muita confiança para fazer antes. Mas acho que, com a idade e a experiência, aprendi a não me levar tão a sério."

Bottas busca seus primeiros pontos na temporada 2024. A Sauber está no meio de uma disputa bastante apertada com Williams, Haas, RB e Alpine, mas tem tido problemas sérios nos pit stops. " A equipe descobriu que estão havendo discrepâncias no equipamento que não apareceram antes por conta das temperaturas em que eles estavam fazendo os ensaios de pit stop", contou o finlandês. "Haverá melhorias para esta corrida, mas não é algo fácil de resolver. Quando isso for resolvido podemos ver qual é nosso ritmo real."