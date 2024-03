Audi calou boato sobre desistência da F1 investindo ainda mais na categoria

Audi conseguiu compensar altos salários da Suíça

Seidl conseguiu que fosse aprovada uma matemática diferente para salários calculados em francos suíços. Um salário anual de, por exemplo, 150 mil francos suíços só corresponde ao equivalente a 100 mil francos suíços no teto orçamentário que todas as equipes são obrigadas a seguir.

Isso vai permitir que a Audi tenha um quadro de funcionários no mesmo nível de times baseados na Inglaterra, como Red Bull e Mercedes, e na Itália, como a Ferrari, sem ter que pagar salários muito abaixo do que é praticado na Suíça.

As contratações, inclusive, estão a todo vapor. Desde a compra, o número de funcionários contratados pulou de 550 para 650, embora muitos deles, vindos de equipes grandes, estejam cumprindo um período de afastamento. Na F1, é normal que profissionais que lidam com informações sensíveis fiquem "na geladeira" ou, no palavreado usado na categoria, "no período de jardinagem". Eles recebem salários, mas ficam impedidos de trabalhar por seis, 12 meses, dependendo do cargo. Nesse meio tempo, as informações que eles têm sobre a ex-equipe ficam obsoletas.

Mas as contratações não param por aí: Seidl quer ter uma operação no mesmo nível dos times grandes, com cerca de 900 funcionários. E justamente para isso que é importante ter conseguido o ajuste no teto orçamentário para salários em francos suíços.

As instalações em Hinwil também estão sendo atualizadas. A equipe vai funcionar com uma fábrica voltada aos motores, na Alemanha, e outra para a construção do carro e operação do time, na Suíça. É algo semelhante a Mercedes, Alpine/Renault e Honda/Aston Martin. Red Bull e Ferrari farão seus motores e carros no mesmo terreno.