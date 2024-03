Quem é o piloto de 18 anos que substituirá Carlos Sainz na Arábia Saudita

Bearman tem experiência com carros de Fórmula 1, mas claro que não em situações competitivas. Ele participou de duas sessões de treinos livres com a Haas ano passado, também participou do teste de jovens pilotos ao final da temporada e fez testes privados, inclusive, com a Ferrari. No começo deste ano, ele andou com uma Ferrari de 2022, ou seja, tem experiência com um carro da equipe do atual regulamento.

Vale lembrar que a F1 só permite testes privados se eles forem conduzidos com carros de pelo menos dois anos atrás. Agora, Bearman se torna o primeiro britânico a correr pela Ferrari desde Nigel Mansell nos anos 1990. E ele é também o primeiro estreante a correr pela Ferrari desde 1972.

Para focar totalmente em sua estreia, Bearman não participará do restante do final de semana da F2, que faz a corrida sprint nesta sexta-feira e a principal no sábado. Como a classificação já foi realizada, a sua equipe, a Prema, correrá apenas com um carro.

Bearman já estava de sobreaviso devido à situação de Sainz e disse que estaria pronto para o desafio. Ele terá apenas uma sessão de treinos livres, de 1h, para se adaptar ao carro antes da classificação.

Sainz fez os treinos livres sem se sentir bem

Os problemas de Sainz já vinham de alguns dias. Na quarta-feira, ele tentou fazer suas atividades de mídia e marketing, mas teve que ir para o hotel mais cedo. Na quinta-feira, ele chegou na pista agasalhado, mesmo com os termômetros marcando perto de 30ºC em Jeddah, e fez as duas sessões de treinos livres com dificuldade.