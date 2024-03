Red Bull deixa a tensão fora da pista e dá mais uma lavada na concorrência

A estratégia de Bearman foi largar com os pneus macios e esperar por um Safety Car nas primeiras voltas para trocar para o duro. E foi justamente o que aconteceu. Isso o ajudou, mas o britânico também teve algumas oportunidades para se desesperar e cometer erros nas primeiras voltas, quando esteve sob pressão de outros pilotos. E não o fez. Outro detalhe é o quão física é essa corrida da Arábia Saudita, em um circuito anti-horário com muitas curvas de alta velocidade e altas temperaturas. Essa foi a corrida mais longa que ele fez na carreira, com pressão até o final, e ele se saiu bem mesmo assim.

À frente dele chegaram Fernando Alonso e George Russell, com o espanhol conseguindo um resultado melhor do que projetava com um carro que gasta mais pneus que seus rivais diretos. E olha que Alonso foi um dos que pararam logo no início da prova, aproveitando o SC. E não é que Russell estava pressionando-o: a Aston Martin realmente parecia ter um ritmo mais forte que a Mercedes em Jeddah, algo impensável há uma semana.

Agora, a Red Bull mostrou que é muito mais forte que a concorrência em uma pista que casa muito bem com seu carro, no Bahrein, e em outra pista em que os rivais tinham a esperança de estarem mais próximos, já que o asfalto de Jeddah é pouco abrasivo e a vantagem no cuidado com os pneus que a Red Bull tem fica menor. No entanto, as curvas de alta velocidade continuam sendo um problema para o equilíbrio dos demais carros. Mas não para a Red Bull.