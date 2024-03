Marko indica que pode ser suspenso da Red Bull e ganha apoio de Verstappen

Era para as manchetes desta sexta-feira em Jeddah destacarem mais uma pole position de Max Verstappen, com uma margem de três décimos para o rival mais próximo, Charles Leclerc. O domínio do holandês na Fórmula 1 foi marcante na temporada 2023 e começou esta temporada da mesma forma e ele parte para o GP da Arábia Saudita, com largada às 14h deste sábado pelo horário de Brasília, como o franco favorito. Mas, nos bastidores, aconteceu mais um capítulo de uma novela que parece estar destinada a acabar com a equipe Red Bull da maneira como nós a conhecemos.

Desta vez foi o consultor Helmut Marko, que andava estranhamente calado nos últimos dias, abrir a possibilidade de não continuar na Red Bull. Ele foi primeiro abordado pela TV austríaca ORF e perguntado sobre algo que já circulava no paddock: a possibilidade de ser suspenso da empresa já nesta segunda-feira.

"Como eu posso colocar? É difícil explicar, mas no final das contas eu decido o que vou fazer. Essa possibilidade teórica existe", disse Marko. Logo depois, ele declarou à TV alemã que "muita coisa precisa mudar para que eu queira continuar a trabalhar nessa equipe".