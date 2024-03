F1: Verstappen é pole de novo na Arábia Saudita, e Leclerc larga em 2º

Eliminados no Q2

11º - Oliver Bearman (Ferrari) - 1min28s642

12º - Alexander Albon (Williams) - 1min28s980

13º - Kevin Magnussen (Haas) - 1min29s020

14º - Daniel Ricciardo (RB) - 1min29s025

15º - Nico Hülkenberg (Haas) - sem tempo

Q1

Verstappen foi o mais rápido da sessão. O holandês completou sua primeira volta em 1min28s491, suficiente momentaneamente para ficar na primeira posição. Leclerc chegou a tomar a liderança, mas o tricampeão mundial

Hülkenberg irritado. O piloto da Haas perdeu tempo atrás de Logan Sargeant (Williams) durante sua tentativa de volta rápida. "Idiota do c..", xingou o alemão sobre o norte-americano. Apesar do problema, ele conseguiu se recuperar e avançou para o Q2.

Kick Sauber e Alpine fora do Q2. Com problemas no carro, Guanyu Zhou sequer completou volta e ficou em último. Seu colega de equipe, Valteri Bottas, acabou em 16º. Os franceses Esteban Ocon e Pierre Gasly ficaram em 17º e 18º, respectivamente. Logan Sargeant também não avançou.