Os dias que abalaram a Red Bull mesmo com a vitória contundente da estreia

A Red Bull roubou a cena em todos os sentidos na estreia da F1 no Bahrein: uma dobradinha, com Max Verstappen soberano fazendo a pole position, liderando todas as voltas, fazendo a volta mais rápida e ganhando com 22s de vantagem para o próprio companheiro. Isso significa que está tudo perfeito no time de Milton Keynes? Nada disso.

Uma disputa por poder que vem de meses foi alimentada por uma denúncia de comportamento inadequado do chefe da Red Bull e o fogo no parquinho foi decretado, incluindo uma declaração do pai de Verstappen, Jos, de que a permanência de Horner no cargo vai fazer a equipe explodir. Isso, depois que supostas evidência do caso, que foi julgado apenas internamente, serem vazadas.

Mas a primeira etapa do campeonato da Fórmula 1 teve também outros assuntos, que trato no Ju Responde.