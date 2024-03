Verstappen dá seu cartão de visitas: GP perfeito e 22s em cima de Perez

Vantagem foi menor do que ano passado

Voltando à pista, se compararmos com 2023, a diferença foi bem menor. Na etapa de abertura do campeonato do ano passado, Verstappen ganhou, Perez foi segundo e o terceiro colocado, Fernando Alonso, chegou 38s atrás. É normal, quando o regulamento fica estável, que as equipes fiquem mais próximas. Mas a Red Bull mostrou que fez o certo ao apostar em mudanças importantes no carro e segue com uma vantagem considerável.

Não que os rivais tenham tido corridas totalmente limpas. A Ferrari tinha Charles Leclerc largando em segundo e Carlos Sainz chegou a cair para quinto na largada, mas foi se recuperando. Para isso, contudo, ele teve de passar Leclerc na pista duas vezes, e também George Russell.

Esse tempo perdido no início certamente não o ajudou na disputa com Perez, lembrando que a diferença entre os dois foi de 2s6 no final. Mas também é verdade que, nas últimas voltas, ao invés de encostar em Perez, que tinha pneus macios que, em teoria, deveriam estar mais lentos que os duros, Sainz viu a diferença aumentar.

Outra notícia boa para a Ferrari foi o que Leclerc ouviu do engenheiro no meio da prova: "A duração dos pneus é melhor do que o esperado". Esse foi o grande drama da Ferrari nas últimas temporadas, e a pista de Sakhir seria um duro teste nesse sentido.

Mas Leclerc sofreu muito com as travadas de pneus, principalmente na primeira parte da corrida, com o composto macio. Ele chegou a cair para quinto, mas na parte final da prova ultrapassou Russell para ser quarto.