GP do Bahrein: Datas, horários e informações sobre a etapa que abre a F1

A pista tem o primeiro e o terceiro setores que premiam carros com boa velocidade de reta e velozes em curvas de baixa velocidade. E o segundo, com curvas mais variadas, testa a aerodinâmica e a tração dos carros.

O trecho mais complicado do circuito é a curva 10, onde costumamos ver os pilotos fritando os pneus. Isso acontece porque é uma curva com trajetória fechada e uma inclinação para o lado de fora. Contornar bem a curva 10 é importante porque uma das três zonas de DRS é justamente depois dela.

Curiosidades sobre o GP do Bahrein

O primeiro GP do Bahrein foi disputado em 2004 e, embora o país árabe tivesse pouca tradição no automobilismo, o evento logo ganhou prêmios por sua organização. O GP tentou se reinventar algumas vezes para gerar um espetáculo melhor para a categoria, com resultados diferentes: em 2011, foi usada uma configuração de pista mais longa que não agradou os pilotos mas, em 2014, o evento passou a ter largada no entardecer, com a maior parte da prova sendo disputada à noite, e isso acabou melhorando o evento como um todo porque, com menos calor, os pilotos agora podem forçar mais no asfalto bastante abrasivo da pista.

Falando em configurações diferentes, a pista do Bahrein esteve presente duas vezes no calendário de 2020, muito afetado por conta da pandemia, uma como GP do Bahrein e outra, em uma configuração mais curta, como GP de Sakhir. Essa foi só uma das vezes que o país ajudou a F1 nessa época: eles convidaram todos os profissionais da categoria a se vacinarem contra a covid-19 entre fevereiro e março de 2021, quando os imunizantes ainda eram raros na Europa.

Para que a corrida pudesse ser disputada sem luz natural a partir de 2014, foram instalados 495 postes de iluminação, deixando a área da pista bem diferente em relação a como era antes da sua construção: tratava-se de uma fazenda de camelos, com bem menos que os 1120 coqueiros que o autódromo tem agora.