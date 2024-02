Aos 42, Alonso crê que não é o físico que vai definir quando deixará a F1

"Tudo o que eu fiz nos últimos meses foi para estar mais bem preparado do que nunca para uma temporada muito longa. E também para me preparar caso eu queira continuar pilotando. Se eu me comprometer com um projeto no futuro, preciso estar pronto. Não vou pilotar mais alguns anos na F1 por diversão. Não sou esse tipo de pessoa."

Alonso dá duas versões sobre contato com a Mercedes

Está claro que tudo o que Alonso fez não foi apenas para estar o mais bem preparado possível para esta temporada. Ele está pensando também em sua longevidade no esporte. "Estou me preparando para a eventualidade de eu querer continuar pilotando. Se eu quiser continuar, minha prioridade seria sentar e discutir com a Aston."

Mas é claro que Alonso também seria uma boa opção para a Mercedes para substituir Lewis Hamilton, até porque o time vive a expectativa de contar com o jovem talentoso Kimi Antonelli em um futuro próximo.

O espanhol disse na entrevista que deu em inglês a um grupo selecionado de jornalistas, incluindo o UOL Esporte, que não houve contato nenhum. Depois, na entrevista em espanhol, disse que não houve contato com ele pessoalmente, "mas com certeza vários times querem saber da minha situação."

E ele se vê em uma situação privilegiada. "São três campeões do mundo no grid e eu sou o único que estarei livre no final do ano", explicou. Os outros dois campeões são Lewis Hamilton e Max Verstappen.