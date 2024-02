Investigado, chefe da Red Bull vira estrela de lançamento e busca se manter

"Como foi seu inverno?", pergunto a Christian Horner e recebo um olhar mais tenso do assessor de imprensa da Red Bull e vejo o chefe da Red Bull parar por dois uns dois segundos e escapar com um "atarefado". A apresentação era do RB20, carro da equipe na temporada 2024 da F1. Mas todas as atenções estavam em cima dele.

Até porque o evento de lançamento era, também, uma celebração do que será a 20ª temporada da Red Bull na Fórmula 1. Todas elas com Horner no comando. E deixar de vê-lo balançando os pés no pitwall da equipe neste ano, algo que parecia quase certo quando a história sobre a investigação interna da empresa Red Bull sobre sua postura com uma funcionária foi divulgada, coisa de 10 dias atrás, hoje parece menos provável.

"Eu nego totalmente as alegações. Para mim, tudo segue normalmente. Estou confiante nisso. Caso contrário, não estaria aqui."