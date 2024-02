Aston Martin lança carro com abordagem de que 'é possível bater a Red Bull'

Os testes foram feitos em diferentes configurações de assoalho e difusor e geraram algumas corridas muito ruins para eles até que as coisas se encaixaram no Brasil e Alonso voltou ao pódio e a Aston pontuou com ambos os carros dali em diante, voltando a crescer.

Tanto, que o diretor técnico do time, Dan Fallows, disse que "a abordagem da equipe é de que é absolutamente possível bater a Red Bull" e lembrou que as diferenças no final do ano já estavam muito menores, o que vem junto da estabilidade das regras. "Agora trabalhamos mais nos detalhes do assoalho e dá para ganhar muito tempo nisso", completou o engenheiro, que vem da equipe de Milton Keynes.

O carro novo é uma "evolução forte", de acordo com Fallows. E realmente há vários pontos diferentes nas superfícies aerodinâmicas que conseguimos ver. A asa dianteira já muda a maneira como o fluxo de ar é trabalhado, as laterais estão mais altas, e a suspensão traseira, que a Aston compra da Mercedes, também mudou e permite um melhor fluxo de ar nessa parte tão importante do carro. Mas, como o diretor técnico apontou, uma área de grande ganho é a porção inferior do assoalho, que os times de F1 fazem de tudo para esconder.

AMR24 Reveal | Hyper-focus



One team of many. One shared objective.



This is #AMR24. This is hyper-focus. pic.twitter.com/Cux5XCeD90 -- Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 12, 2024

Antes de chegar na Red Bull, Aston Martin tem briga apertada por pódios

Mas, antes de chegar na Red Bull, a questão inicial é onde o time estará em relação a um rival que evoluiu muito ao longo de 2023, a McLaren. Enquanto a Aston Martin já começou o ano com seis pódios em sequência, a McLaren chegou a amargar a lanterna, só começou a melhorar a partir da nona corrida, e terminou 22 pontos na frente.